Allein die Nominierungen sind für Helena Zengel schon eine große Auszeichnung.

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Los Angeles. Über mangelnde Nominierungen kann sich Shootingstar Helena Zengel wahlich nicht beklagen. Noch aber lässt die erste Auszeichnung in Hollywood auf sich warten.

Die zwölfjährige Berlinerin Helena Zengel hat für ihre Rolle an der Seite von Tom Hanks in „Neues aus der Welt“ den US-Kritikerpreis nicht gewonnen.Am Sonntagabend (Ortszeit) unterlag Zengel bei den Critics Choice Awards in der Kategorie „B