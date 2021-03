"King of Queens"-Comeback: Für ein Special kehren Kevin James und Leah Remini in ihren Paraderollen Doug und Carrie Heffernan zurück.

imago images/Mary Evans

Hamburg/New York. Doug Heffernan, der "King of Queens", kehrt zurück. Allerdings in anderer Form, als viele Fans hoffen.

14 Jahre ist es her, als die letzte Folge der Kult-Sitcom "King of Queens" im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Jetzt kehren Carrie, Doug & Co. wieder zurück – für eine einmalige Reunion. Anlass ist eine Hommage an den im Mai 2020 verstorbe