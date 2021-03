Erstes Großkonzert in Barcelona binnen Stunden ausverkauft

Die spanische Band Love of Lesbian (2016) mit ihrem Frontmann Santi Balmes will wieder auf die Bühne.

Javier Zorrilla/EFE/dpa

Barcelona. Musikfans dürsten offenbar nach Live-Erlebnissen. Eine in Barcelona für Ende März angekündigtes Popkonzert war zumindest schnell ausverkauft. Wie wird es aussehen?

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie soll es in Barcelona wieder ein Popkonzert mit 5000 Zuschauern geben. Die Eintrittskarten für den Auftritt der spanischen Indie-Popband Love of Lesbian am 27. März waren binnen Stunden ausverkauft,