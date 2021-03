Die Songs auf „Way Down In The Rust Bucket“ glühen vor Energie.

Berlin. Wer Neil Young & Crazy Horse in ihrer ganzen Glorie auf einem Konzert-Album erleben wollte, griff bisher zu „Live Rust“. Nun kommt mit „Way Down In The Rust Bucket“ ein neues Juwel hinzu.

Es gibt „nur“ gute Konzerte von Neil Young & Crazy Horse, es gibt ganz viele sehr gute - und es gibt Gigs, da schwebt jeder Hörer auf britzeligen Psychedelic-Gitarrenrock-Wolken. So beschaffen waren die Auftritte des Quartetts im Novemb