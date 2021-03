Der Mann mit der Posaune: Chris Barber ist tot.

picture alliance / Horst Ossinger/dpa

London. Bis ins hohe Alter stand er noch auf der Bühne: Jetzt ist der Posaunist Chris Barber gestorben.

Der legendäre Jazzmusiker Chris Barber ist tot. Der Posaunist, der mit „Ice Cream“ einen bis heute populären Welthit hatte, sei im Alter von 90 Jahren nach einer Demenz-Erkrankung gestorben, teilte sein Label Last Music Co. am Mittwoch mit.