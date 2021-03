Luftaufnahme von Seehunden auf einer Sandbank im Naturpark Wattenmeer.

© Flying Pangolin Film/Doclights

Osnabrück. Mit der "Die Ostfriesischen Inseln: Geboren aus Sand" präsentiert Arte heute eine visuell eindrucksvolle Naturdoku.

Vor langen Jahren fing es mit einer Sandbank an. Erste Pionierpflanzen hielten die angewehten Sandkörner fest – bis so allmählich die Ostfriesischen Inseln an der Küste Niedersachsens entstanden. Zwischen Borkum im Westen und