Maria Schraders neuer Film läuft im Wettbewerb der Berlinale.

Britta Pedersen/dpa-zentralbild/dpa

Berlin. Der Wetbewerb um die Goldenen und Silberne Bären läuft, wenn auch nur als Branchentreff und online für die Presse. Heute stellte die Regisseurin Maria Schrader ihren neuen Film vor.

Kann man sich in einen Roboter verlieben? Regisseurin Maria Schrader (55) setzt sich mit dieser Frage in ihrem neuen Film „Ich bin dein Mensch“ auseinander. Der Film mit Maren Eggert („Giraffe“) und Dan Stevens („Downton Abbey“) läuft im We