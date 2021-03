Überlebensgroß: Werbung für „Borat 2“ auf der Themse.

Philip Dethlefs/dpa

Beverly Hills. Er ist einer der großen Gewinner des Abends: Mit seiner Satire „Borat Anschluss Moviefilm“ holt Sacha Baron Cohen gleich zwei Golden Globes.

Der britische Komiker Sacha Baron Cohen (49) hat den Golden Globe als Hauptdarsteller in einer Komödie/Musical gewonnen. Das gab der Verband der Auslandspresse in der Nacht zum Montag bekannt. Cohen überzeugte in der Satire „Borat Anschluss