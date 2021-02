Albrecht Schuch wird als Shooting Star ausgezeichnet.

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Hamburg. Albrecht Schuch wird zur Berlinale als Shooting Star ausgezeichnet. Ein Gespräch über Erich Kästners Roman „Fabian“, die schönen Menschen auf der Schauspielschule - und eine wichtige Frage: Wie bitte bleibt man trotz allem auf dem Teppich?

Kaum ein deutscher Schauspieler tauchte bei der Berlinale zuletzt so häufig auf. Albrecht Schuch (35) ist zum dritten Mal hintereinander in einem Wettbewerbsfilm zu sehen. In der Neuverfilmung von Erich Kästners Roman „Fabian“ spielt er den