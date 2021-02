Beim "Duell um die Welt" spielen Joko und Klaas um den "Weltmeister"-Titel – wer sich diesen am Ende sichern will, muss im Laufe eines Jahres zahlreiche Aufgaben bewältigen. Am Freitagabend lieferten die Entertainer im Rahmen ihrer Sendung wiederholt einen TV-Aufreger.

ProSieben/Jens Hartmann

Berlin. Bei der Ausstrahlung des Pro7-Formats "Duell um die Welt" lieferten Joko und Klaas am Freitagabend wieder mal einen TV-Aufreger. Leidtragender war der Moderator Micky Beisenherz – in den Augen vieler Zuschauer wurde dabei eine Grenze überschritten.

Dass die Entertainer Joko und Klaas im Rahmen ihrer Show "Das Duell um die Welt" im Versuch, sich gegenseitig zu überbieten oftmals an die Grenzen des Geschmackvollen gehen, ist kein Geheimnis. Am Freitagabend jedoch wurde der Bogen in den