Müssen sich noch zusammenraufen: Kommissarin Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher, re.) und ihre Kollegin Tessa Ott (Carol Schuler).

ARD Degeto/SRF/Sava Hlavacek

Osnabrück. Zweiter Tatort aus Zürich: Am Sonntag zeigt die ARD "Schoggiläbe" - ältere Zuschauer könnten meinen, Sie sehen einen alten "Derrick", nur mit Frauen als Ermittlerinnen.

Den Schweizern wird gerne nachgesagt, sie seien ein bisschen langsam. Und beim Tatort hat es den Anschein, als wäre es tatsächlich so. Während in den letzten Wochen eine Folge nach der anderen ausgestrahlt wurde, deren Dreharbeiten wegen Co