Es bleibt in der Familie: Pink singt mit Willow.

Jörg Carstensen/dpa

Los Angeles. Gemeinsam sind sie stark: Pinks Duett mit Tochter Willow kommt an. Auch wenn nach oben noch ein bisschen Luft ist.

Die Tochter von US-Sängerin Pink, Willow, hat es zum ersten Mal in die US-Charts geschafft. Das Mutter-Tochter-Duett „Cover Me in Sunshine“ war bislang eine Woche in den US-Charts und erreichte Platz 104 der Billboard Global 200 Charts.Der