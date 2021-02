Die Beatles 1967 in London.

PA Wire/dpa

Liverpool. Die Uni in Liverpool bietet eine neues Master-Fach an. Es geht um die Beatles und die populäre Kultur der damaligen Zeit.

Die „Beatlemania“ in Liverpool hat nun auch die Universität in der Heimatstadt der berühmten Band erreicht. Von September an werde der weltweit erste Master-Studiengang zu den „Fab Four“ angeboten, teilte die Hochschule am Mittwoch mit. „Th