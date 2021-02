„No Angels“-Sängerin erinnert sich an Busenblitzer

Nadja Benaissa tritt mit ihren „No Angels“-Bandkolleginnen seit wieder gemeinsam im Fernsehen auf.

Dresden. „No Angels“-Sängerin Nadja Benaissa zeigte bei einem Auftritt vor dem spanischen König mehr, als ihr lieb war.

„No Angels“-Sängerin Nadja Benaissa erinnert sich an einen Busenblitzer vor Spaniens König. „Ich hab richtig Vollgas gegeben“, erzählte die 38-Jährige in einem Interview mit MDR Jump.„Und der König guckt mich die ganze Zeit an, und ich denk