SPD-Politiker Karl Lauterbach erreichen als Corona-Mahner zahlreiche Hass-Botschaften.

imago images/Hein Hartmann

Mainz. Corona-Mahner Karl Lauterbach erhält während der Pandemie zahlreiche Hass-Botschaften. In der ZDF-"heute show" am Freitagabend beantwortet der SPD-Politiker einige der üblen Nachrichten.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach wird als Corona-Mahner seit Monaten in den sozialen Netzwerken übel angefeindet und bedroht. In der ZDF-"heute show" am Freitagabend geht der 57-Jährige auf die Hass-Botschaften ein."Professor Lauterba