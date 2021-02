Jesse Plemons soll in dem Thriller den leitenden FBI-Beamten spielen, der den Verbrechen nachgeht.

Chris Pizzello/Invision/AP/dpa/Archiv

Los Angeles. Star-Regisseur Martin Scorsese holt ihn vor die Kamera: US-Schauspieler Jesse Plemons wird als leitender FBi-Beamte in der Hauptrolle zu sehen sein.

Hollywoods Star-Regisseur Martin Scorsese holt für seinen Big-Budget-Thriller „Killers of the Flower Moon“ US-Schauspieler Jesse Plemons (32) als Hauptdarsteller vor die Kamera.Leonardo DiCaprio und Robert De Niro sind in Nebenrollen an Bor