Tina Turner ist eine der Kandidatinnen für die „Ruhmeshalle des Rock“.

Christian Charisius/dpa

Cleveland. In der „Ruhmeshalle“ ist noch Platz. Künstlerinnen und Künstler, deren erstes Album mindestens 25 Jahre alt ist, können neu aufgenommen werden. Fans sollen im Internet darüber abstimmen.

Musik-Stars wie Tina Turner, Mary J. Blige und Jay-Z sind in diesem Jahr für die Aufnahme in die „Rock & Roll Hall of Fame“ nominiert worden.Außerdem seien Kate Bush, Chaka Khan, Carole King, Fela Kuti, LL Cool J, Todd Rundgren, Dionne