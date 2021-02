Der US-Jazzpianist Chick Corea ist mit 79 Jahren an einer Krebs-Erkrankung gestorben.

Luna Afredo/telam/dpa

New York. Seine Finger schwebten über die Tasten, an seine Konzerte hängte er manchmal noch mehrstündige Soli dran. Nun starb der große US-Jazzpianist Chick Corea – und hinterließ eine Botschaft.

Der US-Jazz-Pionier Chick Corea ist tot. Der 23-fache Grammy-Gewinner sei bereits am Dienstag mit 79 Jahren an einer seltenen Krebs-Erkrankung gestorben, wurde am Donnerstag auf Coreas offizieller Facebook-Seite sowie seiner Webseite mitget