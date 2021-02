Stars wie Tina Turner und Jay-Z für „Hall of Fame“ nominiert

Tina Turner wurde für die Aufnahme in die „Rock & Roll Hall of Fame“ nominiert.

Christian Charisius/dpa/Archivbild

Cleveland. Nach 25 Jahren Musikkarriere können Rockstars in die „Rock & Roll Hall of Fame“ aufgenommen werden. Ob es für Tina Turner, Jay-Z und viele andere Nominierte bald soweit ist, entscheiden die Fans.

Musik-Stars wie Tina Turner, Mary J. Blidge und Jay-Z sind in diesem Jahr für die Aufnahme in die „Rock & Roll Hall of Fame“ nominiert worden.Außerdem seien Kate Bush, Chaka Khan, Carole King, Fela Kuti, LL Cool J, Todd Rundgren, Dionne