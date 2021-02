Der deutsche Filmemacher Max Lang ist in der Sparte „Animierter Kurzfilm“ für einen Oscar nominiert.

Suzanne Lang/Lang;/dpa

Beverly Hills. Für den animierten Kurzfilm „The Snail and the Whale“ könnte der Regisseur Max Lang einen Oscar erhalten. Die Trophäen werden am 25. April verliehen.

Der deutsche Filmemacher Max Lang kann sichHoffnungen auf einen Oscar in der Sparte „Animierter Kurzfilm“machen.Gemeinsam mit Daniel Snaddon schaffte es das Regie-Duo mit dem Trickfilm „The Snail and the Whale“ in die Vorauswahl von zehn Os