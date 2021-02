Der kanadische Schauspieler Christopher Plummer zeigt seinen Oscar (2012).

Paul Buck/EPA/dpa

New York. Mit 82 Jahren gewann er seinen ersten Oscar - nun trauert Hollywood um den Schauspieler Christopher Plummer. Der gebürtige Kanadier ist im Alter von 91 Jahren gestorben.

Christopher Plummer, der als ältester Schauspieler in Hollywoods Geschichte einen Oscar gewann, ist tot.Nach Mitteilung seines Managements starb der gebürtige Kanadier am Freitag „friedlich“ in seinem Haus im US-Staat Connecticut, mit Elain