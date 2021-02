Tatort "Rettung so nah" aus Dresden: Tod eines Rettungssanitäters

Greta Blaschke (Luise Aschenbrenner) versucht ihren Kollegen Tarek Wasir (Zejhun Demirov) zu retten, der mit einer Plastiktüte im Rettungswagen erstickt wurde.

MDR/MadeFor/Daniela Incoronato

Osnabrück. Wie schon in den vorherigen Folgen setzt auch der Tatort "Rettung so nah" aus Dresden auf Spannung und nicht auf Humor. Sehenswert macht diese Folge Luise Aschenbrenner in einer Episodenhauptrolle.

Sie kommen um zu helfen – und werden beschimpft, bespuckt, beworfen, angerempelt und geschlagen. Polizisten, Feuerwehrleute und Sanitäter sind immer häufiger Opfer einer zunehmenden Verrohung unserer Gesellschaft. Nun hat dieser unselige Ze