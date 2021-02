In seiner Heimat Rumänien kämpft Gabriel P. für die Erhaltung des Urwaldes. Doch immer wieder werden große Flächen abgeholzt.

Osnabrück . Wie in Rumäniens Schutzgebieten Urwälder abgeholzt werden, zeigt Manfred Karremann in seiner jüngsten Dokumentation. 37°: Waldgold – Europas Urwald in Gefahr, 23. Februar, 22.15 Uhr, ZDF

Kahle Bergflanken. So weit das Auge reicht. Dabei liegt das Gelände mitten in einem Natura-2000-Gebiet Rumäniens. Das heißt, es gehört zu einem Netz aus Schutzgebieten der Europäischen Union, die dazu dienen sollen, länderübergreifend Leben