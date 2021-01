Begabter Schlagzeuger, außergewöhnlicher Sänger: Aaron Frazer.

Alysse Gafkjen/dpa

Berlin. Eine Warnung vorneweg: Wer mit Falsett- und Retro-Soul im Stil der 70er Schwierigkeiten hat, muss hier eigentlich nicht mehr weiterlesen. Wer indes The Stylistics oder Curtis Mayfield verehrt, dürfte Aaron Frazer mögen.

Diese Stimme ist Geschmacks- oder Gewöhnungssache: Hell, verwundbar, fast feminin mutet der Gesang in „You Don't Wanna Be My Baby“ an, dem Opener von Aaron Frazers Debütalbum. Und auch in den elf nachfolgenden Songs prägen die Vocals den Kl