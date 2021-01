Mickie Krause gibt Benefizkonzert in Namibias Wüste

Der deutsche Sänger Mickie Krause ist bei einem Benefizkonzert in der namibischen Wüste aufgetreten.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Windhuk. Die Corona-Pandemie hat Künstler weltweit ausgebremst. Ein deutsches Schlager-Konzert in Afrika ist daher ungewöhnlich. Es ist für einen guten Zweck - wenn auch die Zahl der Fans begrenzt blieb.

Deutscher Schlager unter dem Kreuz des Südens: Unter dem Motto „Stars under African skies“ hat Sänger Mickie Krause in der namibischen Wüste für Stimmung gesorgt. Wegen der auch in Afrika geltenden strengen Corona-Restriktionen durften nur