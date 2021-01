Der französische Stuntdarsteller Rémy Julienne 2017 beim Filmfestival in Cannes.

Loic Venance/AFP/dpa

Paris. Er hat viele große Stars gedoubelt: Jetzt ist der französische Stuntman Rémy Julienne gestorben.

Der legendäre französische Stuntman Rémy Julienne ist tot. Er ist laut Medienberichten vom Freitag im Alter von 90 Jahren am Donnerstagabend an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Julienne hat in rund 1400 Werken gefährliche Szenen