Da die Kinos derzeit dicht sind, muss der James-Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ mit Daniel Craig erneut verschoben werden.

Nicole Dove/DANJAQ and Metro Goldwyn Mayer Pictures/Universal Pictures /dpa

London. In vielen Ländern sind Kinos wegen der Corona-Pandemie derzeit geschlossen. Nun steht fest: „No Time To Die“ wird erneut verschoben

Das Warten auf den neuen James-Bond-Film geht weiter. Die 007-Macher teilten mit, dass „Keine Zeit zu sterben“ (Originaltitel: „No Time To Die“) weltweit nun erst am 8. Oktober in die Kinos kommen soll.Der Start des Agententhrillers mit Dan