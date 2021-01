Berlin. 22 Frauen flirten beim "Bachelor 2021" mit Niko Griesert. Was sagt RTL über Jacqueline Bikmaz? Und wer ist sie wirklich?

Fake for fame? Wahre Liebe? Wer sind die 22 Frauen, die beim Bachelor 2021 um Niko Griesert werben? Und was wollen sie wirklich? Wir nehmen uns die Kandidatinnen-Porträts von RTL vor und lesen sie zwischen den Zeilen.

Jacqueline Bikmaz (32), BANKKAUFFRAU AUS HANNOVER

„Ich sorge für Trubel – im positiven Sinne“

Das schreibt RTL:

Eine anspruchsvolle Perfektionistin, die Action liebt und für Stimmung sorgen kann: Das ist Jacqueline, eine echte Powerfrau! Stillstand gibt es bei der 32-Jährigen nicht – sie will, so viel es geht, erleben und sich immer weiterentwickeln. Die Hannoveranerin möchte niemals bereuen müssen, etwas nicht getan zu haben. Weil Jacqueline genau weiß, was sie will, sollte ihr Traummann sie nicht einengen: „Man muss sich bedingungslos vertrauen und dem anderen genügend Freiraum lassen.“ Außerdem sollte ihr Mr. Right keine Klischee-Rollenverteilung von ihr erwarten.

Schon einmal war die Hannoveranerin überzeugt, die Liebe gefunden zu haben: Mit ihrem Ex-Mann war sie acht Jahre lang zusammen, aus der Ehe bringt sie zwei Kinder mit, die ihr Ein und Alles sind. Sollte alles passen, kann sich die zweifache Mutter auch vorstellen, nochmal zu heiraten. Ob vielleicht der Bachelor der Richtige sein wird?

Was heißt das wirklich?

Anzeige Anzeige

Wie Niko hat auch Jacqueline B. bereits Familie – das wäre also schon mal ein Plus. Im Privatleben hat da jeder genug zu tun, sodass man sich im Fall einer Show-Beziehung wirklich nur auf dem roten Teppich begegnen müsste. Wenn da nicht der leidige Wohnort wäre: Sie aus Hannover und er aus Osnabrück? Da ist das Risiko natürlich groß, sich trotzdem mal anlasslos über den Weg zu laufen. Bei einer Frau mit Jacquelines Distanzbedürfnis eine schwere Bürde. Wir raten ab.

Mehr zum Bachelor 2021