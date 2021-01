ARD/rbb HANDELSWARE KIND, am Montag (18.01.21) um 22:50 Uhr im ERSTEN. In Deutschland verschwinden seit Jahren vietnamesische Kinder und Jugendliche. Dahinter stecken skrupellose Menschenhändler. Ihre Netzwerke erstrecken sich über Kontinente. Die jungen Vietnamesen werden über Russland und Osteuropa in die Bundesrepublik eingeschleust. Viele enden in der Illegalität als Arbeitssklaven für die vietnamesische Mafia, veklausuliert. Der Film erzählt ihre Geschichte. - Die Bosse der Menschenhändler sitzen auch in Berlin. © rbb/ARD, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter rbb-Sendung bei Nennung "Bild: rbb/ARD" (S2+). rbb Presse & Information, Masurenallee 8-14, 14057 Berlin, Tel: 030/97 99 3-12118 oder -12116, pressefoto@rbb-online.de

Osnabrück. In "Handelsware Kind" blickt ein Journalisten-Team der ARD darauf, wie die vietnamesischen Mafia Minderjähre in Europa versklavt

Rechtlos, ausgenutzt, manchmal sogar tot: Die Situation vieler Minderjähriger aus Vietnam in Europa ist erschreckend. Straff organisierte Verbrecherbanden zwingen die Jugendlichen oft in illegalen Nähfabriken, auf Cannabisplantagen oder in&