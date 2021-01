Bong Joon Ho leitet Jury beim Filmfest in Venedig

Der südkoreanische Regisseur Bong Joon Ho wird Kopf der Jury des Filmfests von Venedig.

Venedig. Wer bekommt im September einen Goldenen Löwen? Das weiß noch niemand, doch der südkoreanische Regisseur Bong Joon Ho hat dann auf jeden Fall ein Wörtchen mitzureden.

Der südkoreanische Regisseur Bong Joon Ho wird im September die Jury des Filmfests von Venedig leiten. Das gaben die Organisatoren der Kinofestspiele in der italienischen Lagunenstadt am Freitag bekannt.Der 51-Jährige wird an der Spitze ein