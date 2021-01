Endgültig angekommen: Hannah (Jana Klinge, r.) möchte in Schwanitz bleiben. Unter den skeptischen Augen von Hauke (Hinnerk Schönemann) übergibt Jule (Marleen Lohse) den Schlüssel für das neue Heim. Foto: NDR/ARD Degeto/Sandra Hoever.

NDR/ARD Degeto/Sandra Hoever

Osnabrück. In der hochdramatischen dritten Episode „Im Namen des Vaters“ (Das Erste, Do., 20.15) mit Neuzugang Jana Klinge glätten sich die Wogen im Beziehungsgeflecht innerhalb der Reihe „Nord bei Nordwest“.

Was soll das denn für ein Anwalt sein? Spaziert seelenruhig in die kleine Schwanitzer Polizeistation, setzt sich zu seinem Mandanten – und jagt ihm eiskalt eine Kugel in den Kopf. Klarer Fall. Der Anwalt ist ein sogenannter „Cleaner“, der i