Frances McDormand als Fern in einer Szene des Films „Nomadland.

--/Searchlight Pictures/20th Century Studios/Walt Disney/dpa

Los Angeles/New York. Das Road-Movie „Nomadland“ hat zum Auftakt der Filmpreis-Saison eine wichtige Auszeichnung gewonnen. Im Rahmen der Gotham Awards-Verleihung wurde auch Chadwick Boseman posthum geehrt.

Das Road-Movie „Nomadland“ hat bei der Verleihung der Gotham Awards in der Nacht zum Dienstag in New York den Spitzenpreis als bester Film gewonnen. Die seit 1991 verliehenen Kritikerpreise für Independent-Filme gelten als Auftakt der Troph