Passenger begann seine Karriere als Starßenmusiker.

picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa

London. Als Straßenmusiker und Frontmann der Band Passenger wurde Mike Rosenberg berühmt. Mittlerweile feiert er als Solokünstler weltweit Erfolge. „Songs for the Drunk and Broken Hearted“ ist schon das 13. Studioalbum von Passenger.

„How are you doing, darling? How are you getting on?“ Das sind die ersten Worte, die Mike Rosenberg alias Passenger auf seinem neuen Album singt. „Wie geht's dir? Wie läuft es?“, diese Fragen stellen sich die Menschen häufiger in diesen ung