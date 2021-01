Adil Kalaman (Kida Khodr Ramadan, l.) bittet Joachim Vernau (Jan Josef Liefers, r.) ganz freundlich, ihm sein Geld zu besorgen. "Requiem für einen Freund". ZDF, Montag, 20.15 Uhr. Foto: ZDF und Conny Klein.

Conny Klein

Osnabrück. In „Requiem für einen Freund“ (ZDF, Montag, 20.15 Uhr), dem sechsten Fall der Reihe um den Berliner Anwalt Joachim Vernau, gerät Jan Josef Liefers in die Fänge der Clan-Kriminalität.

Wo waren Sie vor, nun, sagen wir einmal heute vor vier Jahren? Wissen Sie nicht mehr? Sollten Sie aber. Schließlich könnte ein Steuerprüfer mitten in der Nacht vor Ihnen stehen und Einsicht in einen Bewirtungsbeleg verlangen. So ergeht es z