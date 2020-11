Rea Garvey zieht es an seinen Sehnsuchtsort

Zwischen Freude und Nachdenklichkeit: Rea Garvey.

Henning Kaiser/dpa

Berlin. Rea Garvey lebt seit über 20 Jahren in Deutschland. Musikalisch zieht es ihn jetzt an einen irischen Sehnsuchtsort. Dort erinnert er sich auch an die Beziehung zu seinem Vater.