Berlin. Im Dörte-Hansen-Film „Altes Land“ spielt Svenja Liesau die Anne. In unserem Fragebogen zeigt sie ihr wahres Ich.

Interviews gehören zum Alltag von Prominenten und Journalisten. Die einen trauen sich nie, ihre besten Fragen zu stellen. Die anderen lavieren rum. Schluss damit! Im Selfie-Interview beantworten unsere Gesprächspartner Fragen, die ans Eingemachte gehen – und liefern das Beweisbild gleich mit.

Heute antwortet Svenja Liesau. In der Verfilmung von Dörte Hansens „Altes Land“ ist sie in der Rolle der Anne zu sehen. Das ZDF zeigt den Zweiteiler am Sonntag, 15. November, und Montag, 16. November 2020, jeweils um 20.15 Uhr. In der ZDF-Mediathek steht „Altes Land“ schon einen Tag vorher bereit.

Frau Liesau, waren Sie ein hübsches Kind?

Ich sah aus wie ein ausnehmend hübscher Junge.

Svenja Liesau

Was im Haushalt nervt Sie am meisten?

Ich hasse alle Hausarbeiten absolut gleichberechtigt.

Was können/konnten Ihre Großeltern, was Sie nicht können?

Vogelarten am Zwitschern erkennen.

Mit welchem Tier teilen Sie Ihr Leben?

Im Moment Fruchtfliegen. Ist halt einfach ein Fakt.

Was ist Ihr hässlichstes Kleidungsstück?

Ein paar Socken mit Rentieren drauf, Weihnachtsgeschenk, is ja klar.

Was ist ihr schlimmster Fehlkauf?

Svenja Liesau

Was ist die schlimmste Eigenschaft von Menschen Ihres Berufs?

Eitelkeit.

Wie beliebt waren Sie in der Schule?

Gar nicht, die Schule aber auch nicht bei mir.

Svenja Liesau

Was war das Schlimmste an Ihrer Pubertät?

Meine Eltern natürlich.

Mit wem werden Sie am häufigsten verwechselt?

Verbal ständig von meiner Oma: mit ihren zwei Töchtern und meiner Tochter. „Viola, Ines, Edith, ach Mensch, Svenja.“

Was sehen Sie, wenn Sie aus Ihrem Fenster gucken?

Eine Bäckerei mit sehr schwankenden Öffnungszeiten. Auf jeden Fall haben die nie morgens auf.

Welches Idol Ihrer Jugend hat Sie später enttäuscht?

Das Sandmännchen. Catcht mich nicht mehr …

Wovor hatten sie als Kind Angst?

Svenja Liesau

Wofür würden Sie auf keinen Fall Werbung machen?

Für demokratiefeindliche, Menschen verachtende Inhalte, wie zum Beispiel die der AfD.

Was ist das Schönste an Ihnen?

Ich mag meine dreckige Lache.

Womit nerven Sie Ihre Kollegen?

Mit eben dieser dreckigen Lache. Zitat Mehmet Atesci „Svenja, zu laut, einfach wieder zu laut.“

Welches unterschätzte Werk verdient mehr Aufmerksamkeit?

Das Werk von Stephan Dybus, der nicht nur als Vater unserer Tochter fantastische Arbeit leistet, sondern auch als Künstler und Illustrator. (Hier geht's zu seinem Instagram-Account, Anm. d. Red.)

Svenja Liesau

