Berlin. Seit zehn Jahren moderiert Guido Cantz „Verstehen Sie Spaß“. Wie viel Spaß er selbst versteht, beweist sein Fragebogen.

Interviews gehören zum Alltag von Prominenten und Journalisten. Die einen trauen sich nie, ihre besten Fragen zu stellen. Die anderen lavieren rum. Schluss damit! Im Selfie-Interview beantworten unsere Gesprächspartner Fragen, die ans Eingemachte gehen – und liefern das Beweisbild gleich mit.

Heute antwortet Guido Cantz. Seit zehn Jahren moderiert er den Show-Klassiker „Verstehen Sie Spaß?“. Die nächsten Ausgaben laufen am 31. Oktober und am 19. Dezember, wie immer live um 20.15 Uhr im Ersten.

SWR/Wolfgang Breiteneicher

Herr Cantz, wie möchten Sie sterben?

Ich würde gerne wie mein Großvater ganz ruhig einschlafen … und nicht so laut rumschreien, wie die Anderen … die mit im Auto gesessen haben.

Was ist die schlimmste Eigenschaft von Menschen Ihres Berufs?

Wir bleiben bis ins hohe Alter „mikrofongeil“!

Anzeige Anzeige

Was können/konnten Ihre Großeltern, was Sie nicht können?

Mein Großvater mütterlicherseits war Zahnarzt, an den ich mich leider nicht mehr richtig erinnern kann. Mein Opa väterlicherseits war Metzgermeister, hatte seine eigene Metzgerei und war dazu Landesinnungsmeister Baden-Württemberg. Da ich sowohl in der Parodontose-Behandlung als auch in der Maultaschen Produktion Defizite habe … konnten meine Großeltern einiges, was ich nicht kann.

Mit welchem Tier teilen Sie Ihr Leben?

Mit welchen Tieren (Plural) muss es heißen. Ich bin stolzer Besitzer von 2 Kaninchen und neuerdings 2 Meerschweinchen, die alle in einem Maisonette Stall im Garten leben. Unsere Hasen heißen Hugo und Franzi … frei nach Herrn Balder und Frau van Almsick.

Guido Cantz

Was ist Ihr hässlichstes Kleidungsstück?

Ein Weihnachtspulli, den meine Frau mir geschenkt hat. Sie fand ihn total witzig … ich bin da nicht ganz ihrer Meinung.

Guido Cantz

Wie sehen Sie nach dem Aufwachen aus?

Unglaublich gut … fast schon kitschig …

Sind Sie das älteste, jüngste, mittlere oder einzige Kind Ihrer Eltern und warum prägt das Ihr Leben bis heute?

Ich bin das jüngste Kind der Familie. Und habe einen großen Bruder Jochen. Ich werde immer der kleine Bruder bleiben.

Was macht die Autokorrektur aus Ihrem Namen?

Leider macht die Autokorrektur aus Guido Cantz nix Lustiges … das ist sehr enttäuschend! Bei einer Nachricht an meine Frau hat die Autokorrektur für ein paar atmosphärische Störungen gesorgt. Ich wollte schreiben: „Ich liebe deinen eleganten Körper“ und angekommen ist: „Elefantenkörper“.

Mit wem werden Sie am häufigsten verwechselt?

Mit Scooter, Inka Bause oder Sonja Zietlow.

Haben Sie Tattoos und wenn ja: Was bedeuten sie?

Nein, ich bin ein unbeschriebenes Blatt!

Wovor haben Sie Angst?

Vor dem Klimawandel und der Wiederwahl Donald Trumps.

Was haben Sie in Ihrem Leben verpasst?

Den Motorbootführerschein See zu machen. Jedes Jahr an Silvester um 0.00 Uhr nehme ich es mir wieder vor. Irgendwann wird es soweit sein …

Was bringt Sie zum Weinen?

Der Film Schindlers Liste! Ein unglaublich emotionaler Film … dessen Ende mich immer wieder zum Weinen bringt.

Haben Sie schon einmal etwas gestohlen? Wenn ja: Was?

Ja ein Straßenschild in Neuseeland! Es war der State Highway Number 6! Das Andenken hängt bei mir zuhause und erinnert mich immer an dieses wunderbare Land.

Guido Cantz

Welches Erinnerungsstück aus Ihrer Kindheit bewahren Sie auf?

Meinen Teddybär Benni! Der genauso jung ist (räusper) wie ich. Dieses Kuscheltier war immer an meiner Seite und hat alle Sorgen mit mir geteilt. Die Funktion hat heute mein Steuerberater …

Guido Cantz

Welche Interview-Frage können Sie nicht mehr hören?

Sind die blonden Haare echt … oder sind sie nur gefärbt???

Möchten Sie uns noch etwas sagen?

Kompliment an diese Rubrik! Witzige Fragen und die Möglichkeit, als Hobbyfotograf durchzustarten.

Mehr Fragebögen