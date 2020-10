Berlin. Mit „Late Night Alter“ wird Ariane Alter zum ZDFneo-Host. Im Fragebogen stellt sie sich und ihren pubertären Dackel vor.

Interviews gehören zum Alltag von Prominenten und Journalisten. Die einen trauen sich nie, ihre besten Fragen zu stellen. Die anderen lavieren rum. Schluss damit! Im Selfie-Interview beantworten unsere Gesprächspartner Fragen, die ans Eingemachte gehen – und liefern das Beweisbild gleich mit.

Heute antwortet Ariane Alter. In der neuen ZDFneo-Show „Late Night Alter“ packt sie in Talk und Einspiel-Sketchen popkulturelle und boulevardeske Themen an – von der Gender-Debatte bis zur Klimakrise. Das Format startet am Donnerstag, 29. Oktober 2020, um 22.15 Uhr; jede Ausgabe steht am Ausstrahlungstag schon ab 20.15 Uhr in der ZDFmediathek bereit.

Frau Alter, was ist die beste Beleidigung in Ihrem aktiven Wortschatz?

Ein Souvenir aus Österreich: Du Guarkn! (Du Gurke!)

Was im Haushalt nervt Sie am meisten?

Staubsaugen mit einem Staubsauger, dessen Filter voll und Kabel kurz ist.

Was ist das peinlichste Kompliment, das Sie gemacht oder bekommen haben?

Alles was mit „Für eine Frau ... !“ anfängt.

Was ist die schlimmste Eigenschaft von Menschen Ihres Berufs?

Wichtigtuerei.

Was können/konnten Ihre Großeltern, was Sie nicht können?

Klee mit der Sense für die Hasen ernten.

Mit welchem Tier teilen Sie Ihr Leben?

Wolfgang, dem grauen, englischen Zwergdackel.

Was ist das Ekligste, das Sie jemals im Mund hatten?

Eine Fliege. Ich fahre sehr schnell Fahrrad.

Haben Sie schon mal unfreiwillig auf der Arbeit geweint?

Ich habe schon mal geweint, aber unfreiwillig war das nicht. Eine Frau erzählte mir von ihrer Vergewaltigung.

Was ist Ihr hässlichstes Kleidungsstück?

Bitte? Habe ich nicht. – Finde ich

Wie sehen Sie nach dem Aufwachen aus?

Kleine Augen, Make-up von gestern, verwuschelte Haare, im Schlafanzug. Wie jeder andere also auch.

Welches Jahr war bislang ihr bestes, welches das schlimmste? Bitte begründen.

1990: Ich war drei, ich war noch so klein, dass ich in einem kleinen Wagen durch die Stadt kutschiert wurde, von meinen Eltern noch in die Luft gewirbelt werden konnte und die Mauer ist gefallen und ich würde in EINEM Deutschland ohne Grenzen aufwachsen.

2009: Da kam es mir, wie die wirkliche Welt funktioniert und mir in ihr nichts geschenkt wird. Klingt komisch, war aber eine Erkenntnis nach der Kindheit, die erstmal kommen musste. Man nennt es glaube ich erwachsen werden.

Sind Sie das älteste, jüngste, mittlere oder einzige Kind Ihrer Eltern und warum prägt das Ihr Leben bis heute?

Ich bin Einzelkind.

Ich wünsche mir ab und zu immer noch Geschwister und bin immer noch ab und zu froh, dass ich mich mit niemandem in der Kindheit gestritten oder genervt habe, mit dem ich mir ein Zimmer teilte.

Was macht die Autokorrektur aus Ihrem Namen?

Asi.

Wie beliebt waren Sie in der Schule?

War super! Es gab sogar Umfragen der Jungs über das Thema. Ich war damals sauer wegen der Respektlosigkeit und der Unart, aber über das Ergebnis habe ich mich insgeheim ein wenig gefreut.

Was war das Schlimmste an Ihrer Pubertät?

Die Kämpfe mit meiner Mutter. Ich war ein Biest und das tut mir heute leid.

Was haben Sie sich von Ihrer ersten Gage gekauft?

Ein Sofa, glaube ich.

Was ist der unvernünftigste Luxus, den Sie sich leisten?

Eine kleine Zapfanlage mit der man wenige Milliliter aus einer Weinflasche durch den Korken ziehen kann. Man hat ein Glas Wein, doch hat die Flasche nie geöffnet und so wird sie nicht schlecht.

Was verkneifen Sie sich?

Teuren Schmuck.

Was ist das Letzte, das Sie wider besseres Wissen gemacht haben?

Gestern: Saure Schlangen (Süßigkeiten) im Bett neben dem Tablet. Der Zucker stresst die ganze Nacht.

Wie verändert Alkohol Ihre Persönlichkeit?

Ich werde geselliger und kann plötzlich bei Songs den Text.

Wie verändert der Straßenverkehr Ihre Persönlichkeit?

Ich werde ungeduldig. Das habe ich mir mittlerweile abtrainiert. Jetzt bin ich zum Glück sehr stoisch.

Mit wem werden Sie am häufigsten verwechselt?

Ich kann mich an nichts erinnern.

Was sehen Sie, wenn Sie aus Ihrem Fenster gucken?

Mittlerweile nix mehr. Ich sollte die mal wieder putzen.

Wofür würden Sie auf keinen Fall Werbung machen?

AfD.

Wie gut behandeln Sie Ihre Zimmerpflanzen?

Meine selbstgezogene Avocadopflanze sehr gut, den Rest leider sehr schlecht.

Was ist die übelste Ecke bei Ihnen im Haus?

Die drei Quadratmeter vor meinem Schrank.

Was ist das Beste, das über Sie in Social Media geschrieben wird?

„Du bist inszenierend.“

Was ist das Schlimmste, das Fans Ihnen schreiben?

Fans schreiben nichts Schlimmes. Sexisten schreiben schlimme Dinge.

Was ist das Schönste an Ihnen?

Ich mag meine Augen.

Was würden Sie gern an sich ändern?

Ich mag meine Knie nicht, aber das passt gut zu Deutschland. Hier ist meist lange-Hosen-Wetter, daher kein Problem. :)

Womit nerven Sie Ihre Kollegen?

Wolfgang, mein Hund, ist gerade in der Pubertät und bellt deswegen gerade ziemlich viel.

Welcher Kollege, welche Kollegin nervt Sie?

Headautor Alex Diekmann. Wir haben beide einen ziemlich schwarzen Humor.



Wie hat Geld oder seine Abwesenheit Ihr bisheriges Leben geprägt?

Ich habe gelernt, dass Miete zahlen, Essen kaufen und in den Urlaub fahren ein großes Privileg ist, dass es aber auch gut sein kann, dass Zeiten kommen können, in denen man dieses Privileg plötzlich nicht mehr haben kann.

Haben Sie Tattoos und wenn ja: Was bedeuten sie?

... der Weg nach Hause!

Welches unterschätzte Werk verdient mehr Aufmerksamkeit?

Der Film „Haialarm am Müggelsee“! Niemand stimmt ein, wenn ich aus dem Film zitiere oder das Friedrichshagen-Lied singe.

Welche Lüge gebrauchen Sie am häufigsten?

„Ja, danke, hat sehr gut geschmeckt.“

Verraten Sie uns etwas, das noch keiner von Ihnen weiß!

Ich werde einen Teufel tun – aber pssst!

Bei welchem Buch haben Sie mittendrin aufgegeben?

Nie. Ich quäle mich durch jedes Buch. Auch wenn ich es unerträglich finde.

Wovor hatten Sie als Kind Angst?

Haie und tiefes Wasser.

Wovor haben Sie heute Angst?

Haie und tiefes Wasser.

Was haben Sie in Ihrem Leben verpasst?

Bin noch dabei.

Was bringt Sie zum Weinen?

Wenn im Film ein Hund stirbt oder kalte Pommes.

Wovon handelte der letzte Traum, an den Sie sich erinnern?

Ich war wieder Schülerin. Ich war sehr froh, als ich aufwachte.

Was ist das Unangenehmste, das Sie für Geld getan haben?

Wegen des Geldes habe ich nie etwas Unangenehmes getan. Ich habe mal 24 Stunden den Regenwald aufgeforstet, das war das Unangenehmste, was ich je getan habe, weil sehr anstrengend, aber das war für die Bäumchen.

Was wollen Sie anders machen als Ihre Eltern?

Ich finde, meine Eltern haben einen guten Job gemacht. Ich halte mich an die Muddi.

Welches Erinnerungsstück aus Ihrer Kindheit bewahren Sie auf?

Ein kleines, blaues Stehaufmännchen.

Wer kann alles, was Sie selbst gut können, noch besser?

Herr Herres sagt Kai Pflaume.

Wie möchten Sie sterben?

Glücklich, gesund, alt und im Schlaf.

Was für ein Tier wollen Sie in Ihrem nächsten Leben werden?

Wenn ich so neben mich schaue. Mein Dackel.

