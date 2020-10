Hamburg. Endlich mal wieder eine Kinopremiere: In Hamburg wurde der Kinderfilm „Yakari“ vorgestellt.

Der kleine Sioux-Junge Yakari darf erstmals auf der großen Leinwand seine Abenteuer erleben: Am Sonntag hat der Film „Yakari“ seine Weltpremiere in Hamburg gefeiert. Kinostart ist am 29. Oktober. Auf dem roten Teppich vor der Aufführung des Films im Zeise-Kino waren auch Diana Amft („Doctor's Diary“) und Patrick Bach („Nicht von schlechten Eltern“) anwesend.

Die beiden Schauspieler haben dem spitzbübischen Biber Lindenbaum (Amft) und Yakaris ungestümem Freund Kleiner Dachs (Bach) ihre Stimmen geliehen. Hans Sigl („Der Bergdoktor“) spricht Yakaris Totemtier Großer Adler. Die Fernsehserie „Yakari“ wird auf dem Kinderfernsehsender Kika ausgestrahlt. Der erste Yakari-Comic erschien vor mehr als 40 Jahren.