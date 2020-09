„Hello Again - Ein Tag für immer“: Film mit Jungstars

Zazie (Alicia von Rittberg, l) will die Heirat ihres ehemaligen Kindergartenfreundes sabotieren.

Godon Timpen/Warner Bros. Entertainment GmbH/dpa

Berlin. Die junge Zazie will eine Heirat sabotieren. Doch schon bald steckt sie in einer Zeitschleife. Das erinnert an den Film-Klassiker „Und täglich grüßt das Murmeltier“.