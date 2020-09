Baden-Baden. Die Alben von Rock'n'Roll-Veteranen rangieren diese Woche auf den vorderen Rängen bei den Musikverkäufen in Deutschland. Zu Metallica und Deep Purple haben sich inzwischen auch die Rolling Stones gesellt.

Die Rolling Stones haben das Album „Goats Head Soup“ neu aufgelegt und damit auf Anhieb den zweiten Platz der deutschen Album-Charts erreicht. Auf dem Werk seien auch bisher unveröffentlichte Songs zu hören, teilte GfK Entertainment am Freitag mit.

Die Rockband Metallica verteidigt ihre Spitzenposition und bleibt auf der eins mit dem Live-Werk „S&M2“, das sie gemeinsam mit der San Francisco Symphony aufnahmen. Neu auf Platz drei in den Album-Charts steigen Zakk Sabbath mit „Vertigo“ ein. Deep Purple verbessern sich mit „Whoosh!“ auf den vierten Rang. Auf Anhieb auf die Fünf schafft es die deutsche Soul-Sängerin Joy Denalane mit „Let Yourself Be Loved“.

Bei den Singles gibt es eine neue Nummer eins: Bonez MC erobert mit „Fuckst mich nur ab“ auf Anhieb die Spitze. Ebenfalls neu in den Charts: Ufo361 & Sonus030 mit „Games“ auf dem vierten Platz. Von Vier auf Zwei verbessern sich 24kGoldn feat. Iann Dior mit „Mood“. KitschKrieg & Jamule mit „Unterwegs“ sind auf der dritten Position (Vorwoche eins) und Jawsh 685 & Jason Derulo mit „Savage Love (Laxed - Siren Beat)“ stehen nun auf der Fünf (Vorwoche Zwei).