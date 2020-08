Frederick „Toots“ Hibbert von der Band Toots & The Maytals.

Hugh Wright/Trojan Jamaica/BMG/dpa

Berlin. Seit 2018 gehört Reggae zum weltweiten „Immateriellen Kulturerbe“. Das liegt nicht nur an einer Ikone wie Bob Marley, sondern auch an Künstlern wie Toots & The Maytals - was deren neues Album bestätigt.