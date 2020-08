Los Angeles. Ben Affleck will es noch einmal wissen. Unter der Regie von Andy Muschietti soll er Batman in „The Flash“ noch einmal Leben einhauchen.

Oscar-Preisträger Ben Affleck (48, „Argo“) will erneut den schwarzen Batman-Umhang tragen.

In dem geplanten Superhelden-Film „The Flash“ unter der Regie von Andy Muschietti („Es“, „Es Kapitel 2“) soll Affleck die berühmte Figur spielen, die er bereits in „Batman v Superman: Dawn of Justice“ (2016) und in „Justice League“ (2017) verkörperte. Affleck habe vorige Woche das Skript erhalten und diese Woche zugesagt, sagte Muschietti in einem Interview der Zeitschrift „Vanity Fair“.

Er schätzte an Affleck, dass er einerseits sehr stark und maskulin, aber gleichzeitig auch verletzbar sei, erklärte der Regisseur. Die Batman-Rolle an der Seite der Hauptfigur Barry Allen, gespielt von Ezra Miller, sei für die emotionale Geschichte des Films sehr wichtig, sagte Muschietti.

„The Flash“ soll im Sommer 2022 in die Kinos kommen. Der blitzschnelle Metamensch Flash begegnet darin mehreren DC-Comic-Helden. Muschietti zufolge soll auch der frühere Batman-Darsteller Michael Keaton mitspielen.

2017 war Affleck noch als Hauptdarsteller bei dem lange geplanten „The Batman“-Film an Bord gewesen, doch dann wurde er von Robert Pattinson abgelöst. Der Film von Regisseur Matt Reeves („Planet der Affen“) befindet sich im Dreh und soll im Oktober 2021 in die Kinos kommen.