Berlin. Was tun, wenn man als Musiker im Homeoffice festsitzt und einem die Decke auf den Kopf fällt? Die US-Folkrocker Jonathan Wilson und Josh Tillman wussten etwas Gutes mit ihrer Corona-Zeit anzufangen.

Jonathan Wilson und Josh Tillman alias Father John Misty sind nicht nur befreundete Label-Kollegen bei Bella Union und musikalische Kollaborateure - sie ticken auch in der Corona-Krise ähnlich. Im Juli brachten beide jeweils eine EP mit Coverversionen heraus - für einen der Zeit angemessenen guten Zweck.

Das gemeinsame Projekt entstand in Wilsons Produzentenstudio Fivestar in Kalifornien. Die insgesamt acht Songs sind über die Digital-Plattform Bandcamp erhältlich, alle Erlöse gehen an die Wohltätigkeitsorganisation CARE Action, Ground Game LA und den MusiCares Covid-19 Relief Fund.

Wilson (45), der in den vergangenen Jahren den früheren Pink-Floyd-Frontmann Roger Waters als Tournee-Gitarrist begleitete und gerade erst mit „Dixie Blur“ (2020) ein tolles Americana-Werk vorlegte, interpretiert auf seiner Charity-EP Tröstliches: Gordon Lightfoot („The Way I Feel“), The Four Tops („Reach Out I'll Be There“), Moby Grape („I Am Not Willing“) und Bill Fay („Be Not So Fearful“).

Emma Tillman/dpa Emma Tillman/dpa Father John Misty hat Leonard Cohen, Link Wray und Cat Stevens gecovert.





Auch Father John Misty beziehungsweise Tillman (39) liefert Fassungen von Liedern großer Songschreiber ab: Leonard Cohen („Anthem“, „One Of Us Cannot Be Wrong“), Link Wray („Fallin' Rain“) und Cat Stevens („Trouble“). Kurz vor dem aktuellen Charity-Projekt „Anthem + 3“ hatte der frühere Schlagzeuger der Fleet Foxes - auch über Bandcamp - das famose Live-Album „Off-Key In Hamburg“ digital veröffentlicht. Es sollte ebenfalls Geld für den MusiCares Covid-19 Relief Fund sammeln, der Menschen in der Musikbranche unterstützt, die von der Corona-Pandemie besonders stark betroffen sind.

Zusammengenommen ergeben beide EP's rund 38 Minuten feine Singer-Songwriter-Musik von zwei herausragenden jüngeren Protagonisten. Hier ist Folkrock-Qualität garantiert - die Bandcamp-Klicks lohnen sich also in jeder Hinsicht.