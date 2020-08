Sie sind seit langer Zeit ein Paar. Heimlich. Madeleine (Martine Chevallier) und Nina (Barbara Sukowa).

-/Weltkino Filmverleih/dpa

Berlin. Liebe und Zärtlichkeit im Alter sind nicht häufig auf der Leinwand zu sehen. Ein in die Jahre gekommenes Lesbenpaar noch weniger. So muss Barbara Sukowa in „Wir beide“ auch gegen wohlbehütete Heimlichkeiten um ihre Liebe kämpfen.