Köln. Entertainer Stefan Raab produziert noch in diesem Jahr eine neue Show für den Streamingdienst von RTL.

