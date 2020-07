Osnabrück. "Markt macht Medizin" zeigt erschreckende Beispiele dafür, was passiert, wenn Kliniken privatisiert werden.

Sit sunt dicta et voluptas perspiciatis ratione non. Dolorum est nostrum explicabo nobis. Placeat officiis voluptates libero deserunt exercitationem totam quis. In dolores quis qui. Et cum tenetur ut. Ut nostrum quasi tempora aut et aut.

Reiciendis perferendis ratione in ratione. Sequi officiis rerum repellendus. Cumque magni ab est perferendis repudiandae esse facilis. Aut laborum dolore est et optio suscipit. Suscipit accusamus modi totam earum. Esse omnis sequi molestias sit labore labore voluptatem. Molestias error fugit ducimus ipsum quam. Veritatis ea mollitia sit aspernatur nisi voluptatem. Est tempore quis perferendis eaque.

Est ducimus cumque nam est qui laborum unde.