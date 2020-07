Menschenmassen beim WOA (Wacken Open Air) 2019 wird es dieses Jahr nicht geben.

Axel Heimken/dpa

Wacken. Aufgrund der Pandemie haben die veranstalter das Wacken-Festival ins Internet verlegt. Angesagt haben sich Bands wie Blind Guardian, Heaven Shall Burn, In Extremo, Kreator und Beyond The Black.