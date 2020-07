Sophia Lillis spielt Gretel, die sich mit ihrem Bruder durch eine graue Welt voller Armut schlagen muss.

Patrick Redmond/capelight pictures/dpa

New York. Dieses Filmmärchen rückt die große Schwester in den Vordergrund - die böse Hexe erinnert sie an die Macht der Frauen. Wem das zu viel ist, für den hat „Gretel und Hänsel“ aber auch andere Schauwerte.